Алданский район, , 06:19 — REGNUM В Алданском районе Якутии 15 апреля начались трехдневные выборы главы муниципалитета. На это кресло претендуют четыре кандидата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Должность освободилась после увольнения главы района Северина Позднякова. Своё кресло он покинул после болезни COVID-19, объяснив, что ему нужно время для восстановления.

В главы района баллотируются старший бармен ООО «Гранд Байкал» Ярослав Евдокимов («Гражданская Платформа»), исполнительный директор ООО «Золотодобывающая компания Резерв» Игорь Стецов (ЛДПР), начальник ФКУ Упрдор «Лена» Александр Шестопалов («Единая Россия») и руководитель следственного управления СК РФ по Якутии Константин Шкулепо («Справедливая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, Северин Поздняков ушёл в отставку в октябре 2021 года. Он рассказал, что из-за коронавируса попал в реанимацию, долго реабилитировался, и теперь не сможет работать в полную силу из-за необходимости восстанавливать здоровье.