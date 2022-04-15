Хабаровск, 15 апреля, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев 15 апреля дал старт автопробегу профсоюзов под девизами «ZA МИР! ТРУД! МАЙ!», «ZA МИР БЕЗ НАЦИЗМА!», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Хабаровского края.

Пресс-служба Хабаровского края Михаил Дегтярев

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«Солнце восходит на Востоке, так и все всероссийские акции начинаются у нас! Благодарю вас за то, что сегодня вы пришли сюда по зову сердца! Пришли, чтобы поддержать решение нашего президента Владимира Владимировича Путина, наших солдат и офицеров, которые сейчас борются ZA МИР! Ведь наше дело – правое, а наша дорога – правильная», – обратился к хабаровчанам Дегтярев.

В сопровождении машин хабаровских автомобилистов колонна проследовала по главной магистрали города к автодороге «Амур», сделав остановку на открытой парковке в Северной части Хабаровска. А далее двинулась к мосту через Амур. В общей сложности в автопробеге приняло участие 1200 машин.

Под сигналы тысячи автомобилей колонна двинулась дальше. Ей предстоит пройти через всю страну.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье стартовал Всероссийский автопробег «Zа мир без нацизма!». Акцию подхватят по всей России, а также в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Финиш запланирован в мае в Волгограде.