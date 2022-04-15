Токио, , 05:47 — REGNUM Отключение России от международной системы SWIFT нанесло удар по гегемонии доллара в условиях возможного долгосрочного отказа от использования американской валюты. Об этом заявил японский экономист Дайсукэ Каракама в газете JB Press.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в конце марта МВФ уже отчитался на снижение доли доллара США в международных расчетах. Каракама считает, что переход на расчеты в национальных валютах является долгосрочной тенденцией, которая усилилась после введения антироссийских санкций.

«О возможности подключения России к китайской международной межбанковской платежной системе CIPS в связи с блокировкой SWIFT, где в основном используются доллары, говорилось с самого начала санкций. Если это войдет в норму, гегемония доллара даст трещину», — отметил эксперт.

Экономист добавил, что если Запад не подключит Россию вновь к SWIFT, то Москва адаптируется к этой ситуации. Таким образом, доля доллара США в международных расчетах продолжит снижаться.