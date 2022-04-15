Харбин, Китай, 15 апреля, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Чжан Цисян был избран мэром Харбина, столицы провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Харбин — наш!

Сунь Хэ был избран директором постоянного комитета муниципального собрания народных представителей, передают местные власти.

Выборы были проведены во время первой сессии Харбинского муниципального собрания народных представителей 16-го созыва, местного законодательного органа.