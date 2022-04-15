Вашингтон, 15 апреля, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Страны Запада столкнулись с выбором между наращиванием поставок вооружений Киеву и сохранением вооружений для собственных нужд, сообщает агентство Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

По данным автора статьи Хала Брэндса, украинские боевики расходуют недельный запас противотанковых ракет, которые поставили западные страны.

«Это ставит западные страны перед суровым выбором: направлять на Украину дополнительные поставки или бережливо отнестись к ограниченным возможностям, которые могут понадобиться им для собственной обороны», — отмечается в публикации.

Брэндс также привел историческую аналогию с поведением США во время Второй мировой войны. Тогда перед руководством страны стоял выбор между поставками вооружений Великобритании или сохранением оружия для нужд обороны. Автор считает, что сейчас Вашингтон находится в схожем положении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченная бундестага по делам обороны Ева Хёгль заявила, что Германия не может поставлять киевскому режиму все виды оружия, которые есть в наличии у бундесвера.