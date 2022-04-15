Тбилиси, , 12:52 — REGNUM Стал известен состав делегации парламента Грузии, которая в ближайшее время должна отправится на Украину, сообщает 14 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Делегацию возглавит председатель парламента Шалва Папуашвили. Крупнейшая оппозиционная партия — «Единое национальное движение» не войдет в её состав.

В делегации от парламентских партий войдут:

«Грузинская мечта» — Арчил Талаквадзе, Бека Одишария, Давид Сергеенко

» Стратегия Агмашенебели» — Хатуна Самнидзе

«Лело» — Анна Нацвлишвили

«Гирчи» — Вахтанг Мегрелишвили

«За Грузию» — Георгий Ходжеванишвили

Ожидается, что делегация отправится в Украину 15 или 16 апреля.

Напомним, что грузинскую делегацию в Киев официально пригласил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.