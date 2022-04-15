Назван состав грузинской парламентской делегации, которая отправится в Киев
Тбилиси, 15 апреля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Стал известен состав делегации парламента Грузии, которая в ближайшее время должна отправится на Украину, сообщает 14 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».
Делегацию возглавит председатель парламента Шалва Папуашвили. Крупнейшая оппозиционная партия — «Единое национальное движение» не войдет в её состав.
В делегации от парламентских партий войдут:
«Грузинская мечта» — Арчил Талаквадзе, Бека Одишария, Давид Сергеенко
«Стратегия Агмашенебели» — Хатуна Самнидзе
«Лело» — Анна Нацвлишвили
«Гирчи» — Вахтанг Мегрелишвили
«За Грузию» — Георгий Ходжеванишвили
Ожидается, что делегация отправится в Украину 15 или 16 апреля.
Напомним, что грузинскую делегацию в Киев официально пригласил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.