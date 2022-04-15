Новосибирск, , 04:29 — REGNUM Для повышения самообеспеченности Новосибирской области овощами сейчас разрабатываются новые механизмы господдержки. В частности, со следующего года планируется запустить программу специальной господдержки в сфере овощеводства и хранения произведенной продукции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Картофель Pixabay.com

Он подчеркнул, что сейчас самообеспеченность области овощами с учётом всех категорий производителей – 51%.

Отметим, что в рамках посевной кампании 2022 года выращиванием овощей в открытом грунте планируют заниматься 11 сельхозпредприятий и девять индивидуальных предпринимателей Новосибирской области. Под овощные культуры во всех категориях занято 3700 га.

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