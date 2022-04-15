Синин, Китай, , 03:19 — REGNUM Исследователи определили ключевой фактор, который способствует сосуществованию людей и крупных хищников в дикой природе, основываясь на исследовании снежных барсов, обитающих в районе Саньцзянъюань («Трехречный источник») на Тибетском нагорье в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Снежные барсы (сс) Vahe Martirosyan

Результаты были представлены в статье под названием «Пространственное отделение добычи от домашнего скота облегчает сосуществование специализированного крупного хищника с землепользованием человека», опубликованной в журнале Animal Conservation в конце марта.

Китайская и международная группа ученых изучали снежных барсов, чтобы понять, как крупное хищное животное и его основная добыча — в данном случае похожий на овцу нахур — могут сосуществовать с деятельностью человека по землепользованию, происходящей на значительной части его ареала. Исследование было сосредоточено на снежных барсах в верховьях трех рек Янцзы, Хуанхэ и Меконг в провинции Цинхай на северо-западе Китая.

Используя комбинацию переписи домашнего скота, отслеживания с помощью камер и обследований дикой природы в широком диапазоне интенсивности выпаса скота на территории площадью 363 000 квадратных километров на Тибетском нагорье, ученые не обнаружили никаких свидетельств воздействия выпаса скота на использование среды обитания снежного барса, плотность нахуров и пространственное распределение, хотя плотность скота была в 13 раз выше, чем плотность в Бхарале, говорится в аннотации к статье.

Ключом к сосуществованию между видами является существование «нишевых» местообитаний с различными характеристиками, позволяющих хищникам охотиться на свою добычу, не влияя на домашний скот и деятельность человека.

«Скалы и окрестности скал являются важными местами обитания снежных барсов и нахуров, но эти районы с более низкими условиями кормления травой не являются предпочтительными для домашнего скота, что защищает другие виды», — сказал Сяо Линъюнь , один из авторов статьи, также доцент Сиань Цзяотун-Ливерпульского университета.

В последние годы охрана дикой природы в Саньцзянъюане становится все более приоритетной задачей, а Национальный парк Саньцзянъюань был официально создан в октябре 2021 года. Располагаясь на средней высоте более 4700 метров над уровнем моря, это самый высокий национальный парк в мире, занимающий общую площадь 190 700 квадратных километров.