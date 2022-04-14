Нью-Дели, 15 апреля, 2022, 00:57 — ИА Регнум. Не менее 13 человек погибли в течение прошедшей недели в штате Ассам на северо-востоке Индии в результате отравления грибами, сообщает Синьхуа.

Грибы

«По состоянию на 13 апреля, к нам поступило 39 пациентов, страдающих от различных симптомов после поедания диких и ядовитых грибов», — заявил представитель больницы медицинского колледжа штата Ассам.

По предварительной версии, 13 человек, включая одного ребенка, скончались в результате отказа печени и почек. В настоящее время в больнице находятся семь человек, из них один — в реанимации. Еще 19 пострадавших смогли выздороветь и выписались из медицинского учреждения.

Местные власти отмечают, что опасные грибы выросли в штате после недавнего дождя. По их словам, местные жители не смогли отличить съедобные грибы от ядовитых.