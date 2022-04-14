Лос-Анджелес, США, 14 апреля, 2022, 23:48 — ИА Регнум. Американский фанк-исполнитель Toro y Moi (Чезвик Бандик) анонсировал короткометражный фильм «Все проходит так быстро» в поддержку своего будущего альбома Mahal с участием комика Эрика Андре. Об этом 14 апреля рассказал портал NME.

Скриншот NME Чезвик Бандик (Toro y Moi) и Эрик Андре

Короткометражный фильм рассказывает о психоделических приключениях Toro y Moi, когда он отправляется в путешествие с Андре на джипни — транспортном средстве, которое является популярным видом общественного транспорта на Филиппинах (откуда родом мать музыканта).

«Чаз, ты мой второй пилот. Ты всегда им был и всегда им будешь», — сказал Андре в трейлере. Мировая премьера фильма состоится 22 апреля в студии Brain Dead Studios в Лос-Анджелесе.