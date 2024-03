Нашвилл, США, 14 апреля, 2022, 23:40 — ИА Регнум. Американская альтернативная рок-группа Kings Of Leon рассказала своим поклонникам о работе над новой музыке, призвав их «оставаться на связи». Об этом 14 апреля группа написала в своих социальных сетях.

Скриншот NME Калеб Фоллоуилл из Kings Of Leon

Коллектив из Нэшвилла опубликовал видео, на котором участники запечатлены в студии за работой над новой музыкой. В клипе гитарист Мэтью Фоллоуилл сказал: «Я отправляюсь в студию, чтобы делать музыку с группой. Новая музыка впервые с конца 2018 года. Нервничаю. Думаю, это будет круто. Оставайтесь на связи».

Kings Of Leon ранее анонсировали европейский концертный тур в поддержку своего восьмого студийного альбома When You See Yourself, который вышел в марте 2021 года.