Донецк, 14 апреля, 2022, 23:36 — ИА Регнум. Города ДНР Горловка, Ясиноватая и Макеевка были вечером 14 апреля обстреляны из артиллерийских орудий украинскими вооружёнными формированиями, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По Горловке украинские боевики открыли огонь в 18:30 мск со стороны населённого пункта Новгородское: выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Ясиноватую ВСУ обстреляли со стороны населённого пункта Авдеевка в 19:02 мск, в 19:10 мск, 19:25 мск и в 22:10 мск. В первом и в третьем случаях было выпущено пять, а во втором и в четвёртом – три снаряда калибра 122 мм.

Червоногвардейский район Макеевки украинские боевики обстреляли в 19:20 мск: со стороны населённого пункта Опытное выпущено три снаряда калибра 122 мм.