Женева, Швейцария, , 23:31 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 948 865 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 4175 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 14 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 500 186 525 носителей вируса, подтверждено 6 190 349 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 1 046 031 выявленном инфицированном и 2785 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.