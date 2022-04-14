Климовский район, Брянская область, 14 апреля, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введён в Климовском районе Брянской области, где 14 апреля вертолёты ВС Украины нанесли авиаудары.

Http://www.bryanskobl.ru Правительство Брянской области

Ограничение будет действовать до особого распоряжения, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Александр Богомаз в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в результате обстрела повреждены почти 100 жилых домов, украинские боевики метили именно по жилому сектору.