Вашингтон, 14 апреля, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что готов лично совершить визит в украинскую столицу Киев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Об этом он сообщил 14 апреля в американском штате Мэриленд, общаясь с журналистами.

Журналисты спросили Байдена, готов ли он направить кого-то из сотрудников своей администрации в Киев.

В ответ Байден заявил, что решение по этому вопросу пока не принято. Когда президента США попросили уточнить, кто это мог бы быть, он предложил сделать это самому журналисту, продублировав его согласие.