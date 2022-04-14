Байден заявил о готовности лично приехать в Киев
Вашингтон, 14 апреля, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что готов лично совершить визит в украинскую столицу Киев.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Байден
Об этом он сообщил 14 апреля в американском штате Мэриленд, общаясь с журналистами.
Журналисты спросили Байдена, готов ли он направить кого-то из сотрудников своей администрации в Киев.
В ответ Байден заявил, что решение по этому вопросу пока не принято. Когда президента США попросили уточнить, кто это мог бы быть, он предложил сделать это самому журналисту, продублировав его согласие.