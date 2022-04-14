Лима, 14 апреля, 2022, 21:59 — ИА Регнум. Десятки рейсов аэропорта Лимы были отменены 14 апреля из-за внеплановой забастовки авиадиспетчеров в разгар пасхального туристического сезона. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Airman Joe Hendricks, U.S. Navy Радар авиадиспетчера

Работники аэропортов ждали ответа чиновников по вопросу о повышении заработных плат до 13 апреля, но, столкнувшись с молчанием, приняли решение начать забастовку и продлить её до получения содержательного ответа.

Соглашение о повышении заработных плат и условиях труда было подписано профсоюзом работников авиационной отрасли и союзом аэропортов Перу еще в декабре 2021 года, но союз так и не приступил к выполнению своих обязательств.