Болгария, 14 апреля, 2022, 21:10 — ИА Регнум. Полиция города Банско в Благоевградской области на юго-западе Болгарии задержала 28-летнего переселенца с Украины, который, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, угрожал взорвать бомбу в холле местной гостиницы. Об этом 14 апреля сообщает софийская газета «24 часа».

Свиньи

Согласно официальной информации, инцидент произошел 14 апреля в 4:20 утра по местному времени, когда украинский гражданин в ответ на отказ обслуживать его в баре принялся грозить персоналу физической расправой.

При этом он попытался оказать сопротивление прибывшему по экстренному вызову наряду патрульной полиции. При обыске гостиничного номера задержанного взрывчатых веществ обнаружено не было.

Ведется следствие. Представители прокуратуры выясняют, каким образом хулиган смог покинуть Украину: согласно украинским законам, выезд военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы страны запрещен.