Белгород, 14 апреля, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Двое детей с территории Украины госпитализированы в Белгородской области после обстрела села Сподарюшино Грайворонского района, об этом во время прямого эфира в соцсетях 14 апреля сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«День был непростой, было столкновение, был обстрел. Ни один мирный житель Белгородской области не пострадал. К сожалению, есть двое детей с территории Украины, которые имеют ранения, они доставлены к нам в больницу, ими занимаются врачи», — сказал Гладков.

Он уточнил, что разрушений жилых домов и соцобъектов в Грайворонском районе нет.

Как сообщало ИА REGNUM, об обстреле Украиной грайворонского села стало известно днём 14 апреля. Также к вечеру стало известно об обстреле другого села — Журавлёвка Белгородского района.