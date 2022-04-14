Москва, 14 апреля, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Телефонный терроризм со стороны Украины может усилиться: ВСУ начали создавать call-центры для распространения ложной информации о минировании в России.

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Как сообщили в МВД РФ, «в ближайшее время активность преступников, связанная с распространением ложных предупреждений о терактах», вырастет. Специально для этого на Украине набирают людей, которые хорошо говорят по-русски.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории России, по данным МВД, количество звонков и других сообщений о ложных минированиях резко возросло с началом спецоперации ВС РФ на Украине.