Белгородский район, Белгородская область, 14 апреля 2022, 19:59 — REGNUM Один человек пострадал при обстреле села Журавлёвка в Белгородской области 14 апреля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Лёгкое осколочное ранение в предплечье получил местный житель 37 лет.
Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гладков сообщил об обстреле приграничного села Журавлёвка. По его данным, повреждены дома и объекты социальной сферы.
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