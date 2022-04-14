Лондон, 14 апреля, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Британской команде легкоатлетов, получивших серебро в эстафете 4×100 на Олимпиаде-2020 в Токио, приказано вернуть медали из-за нарушения антидопинговых правил участником команды Чиджинду Уджей, сообщает 14 апреля Reuters со ссылкой на заявление Британской олимпийской ассоциации (BOA).

elllas.gr Допинг на Олимпийских играх

Уджа и его товарищи по команде Жарнель Хьюз, Ричард Килти и Нетанель Митчелл-Блейк заняли второе место после, проиграв Италии, в августе 2020 года. Однако их лишили серебра в феврале по итогам расследования Спортивного арбитражного суда (CAS).

В результате второе место досталось спортсменам из Канады, а бронза — Китаю.

Отмечается, что в допинг-пробе 27-летнего спортсмена были обнаружены запрещённые вещества остарин и S-23.