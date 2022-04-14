София, 14 апреля, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Сотни артистов, музыкантов, художников и других деятелей болгарской культуры потребовали отставки действующего руководителя минкульта Болгарии Атанаса Атанасова. Об этом 14 апреля сообщает БНР.

Цитата из видео «Гладиатор» реж Ридли Скотт. США, Великобритания, Мальта, Марокко. 2000 Палец вниз

По словам представителей творческих союзов страны, на своем посту Атанасов не предпринял никаких мер для вывода подконтрольной ему отрасли из глубокого кризиса.

«Этот человек не соответствует никаким критериям занимаемой должности», – говорится, в частности, в открытом письме, направленном на имя премьер-министра Болгарии Кирила Петкова.

Свои подписи под документом поставили скульптор Валентин Старчев, композитор Георги Костов, певец Йордан Караджов и другие. Реакции администрации главы правительства на указанное требование не последовало.