Москва, 14 апреля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. В четверг, 14 апреля в Москве объявлено о старте проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», проводимого в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Проект стал результатом объединения конкурса «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и «Цифрового прорыва» — флагманского конкурса президентской платформы «Россия – страна возможностей». Суммарно в 2021 году оба проекта собрали на своих площадках более 100 тысяч представителей ИТ-сообщества России разного профиля. Организатор конкурса – Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей», организационный партнер – Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).

ИА REGNUM Искусственный интеллект

«Правительство продолжает активно работать над комплексной поддержкой российской ИТ-отрасли и развитием технологий искусственного интеллекта. Вовлеченность государства и бизнеса в эти процессы напрямую влияет на цифровой суверенитет России и обеспечение информационной безопасности. Серия хакатонов по искусственному интеллекту – это важная инвестиция в кадровое и научно-технологическое развитие сферы ИИ. Они способствуют расширению профессионального ИИ-сообщества, помогают найти молодые таланты, которые уже завтра внесут свой вклад в развитие цифровой экономики. В прошлом году в России было проведено 10 региональных хакатонов, в которых приняли участие более 1 000 молодых ИТ-специалистов и студентов. Их разработки уже используются для решения социально-экономических задач бизнеса и государства. В этом году количество хакатонов вырастет в 3,5 раза. Планируется провести 36 мероприятий в регионах России – от Калининграда до Анадыря в онлайн и офлайн форматах. Предварительно в них примут участие свыше 7,5 тысяч человек. Рассчитываю, что их разработки позволят улучшить качество жизни людей и повысят технологическую безопасность нашей страны», — отметил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко .

Главными целями проекта являются популяризация технологий искусственного интеллекта в России среди молодых специалистов и студентов, формирование ИТ-сообщества с фокусом на ИИ, а также создание решений на основе ИИ для бизнеса и государственного сектора в условиях новых вызовов.

На 2022 год запланировано проведение 25 региональных чемпионатов – индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат будет идти не менее 25 дней, всего за этот год в чемпионатах примут участие не менее 2 500 человек. Также в разных регионах России пройдут 8 окружных хакатонов – это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа с единой турнирной таблицей. На каждый такой хакатон будут поставлены от 3 до 5 кейсовых задач.

«Мы ожидаем, что по итогам 2022 года в окружных хакатонах примут участие более 2 000 человек. Кроме того, мы проведем 3 Всероссийских чемпионата – это онлайн соревнования для ИТ-специалистов со всей России. Ожидаем, что во Всероссийских чемпионатах примут участие не менее 3 000 человек, а в окружных – не менее 2 000 человек. Отмечу и образовательную компоненту нашего проекта – в 2022 году мы проведем 25 лекций и мастер-классов в онлайн-формате, что позволит более 2 500 ИТ-специалистам улучшить свои знания в области ИИ. В мероприятиях проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» возможно принимать участие с 14 лет, а всего в этом году мы ожидаем более 30 000 привлеченных в проект ИТ-специалистов со всей России. Мы ориентируемся на специалистов по информационным технологиям, специалистов по управлению в сфере IT, студентов профильных и непрофильных вузов, специалистов по дизайну. Уверен, широкая география проекта, а также возможность участия в нем для специалистов разных сфер – это отличный шаг на пути к построению компетентного сообщества», — рассказал первый заместитель генерального директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов .

Важной частью проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» станут образовательные лекции и мастер-классы.

«Лекции и мастер-классы от экспертов отрасли будут полезны студентам, изучающим тему искусственного интеллекта и другие смежные области, а также будущим молодым специалистам в возрасте от 14 лет и начинающим разработчикам, которые планируют посвятить свою жизнь разработке решений на основе искусственного интеллекта», — отметил директор РАЭК Сергей Плуготаренко .

Как отмечают организаторы, проект способен открыть бескрайние горизонты возможностей для участников, государства и бизнеса. Для конкурсантов – это механизм социального лифта, возможность получить денежные призы и гранты, найти единомышленников, испытать собственные силы, получить экспертную оценку и обратную связь от крупных участников IT-рынка, а также пройти образовательную программу от партнеров. Государство сейчас выступает одним из основных заказчиков на разработку и внедрение новых технологий. С помощью подобных проектов можно решить целый спектр задач. Отдельные, но не менее ключевые задачи бизнеса, могут решать партнёры проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Это рекрутинг специалистов в IT-сферах под готовые или новые проекты, возможность продвижения HR-бренда работодателя, обмен опытом в области инноваций и участие в стратегических сессиях, нетворкинге.

Первыми эстафету окружных хакатонов примут Хабаровск (27–29 мая) и Нижний Новгород (3-5 июня). Кстати, именно в Нижнем Новгороде в 2021 году прошёл первый хакатон по искусственному интеллекту