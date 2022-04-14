В России запущен конкурс, посвященный искусственному интеллекту
Москва, 14 апреля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. В четверг, 14 апреля в Москве объявлено о старте проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», проводимого в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Проект стал результатом объединения конкурса «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и «Цифрового прорыва» — флагманского конкурса президентской платформы «Россия – страна возможностей». Суммарно в 2021 году оба проекта собрали на своих площадках более 100 тысяч представителей ИТ-сообщества России разного профиля. Организатор конкурса – Министерство экономического развития Российской Федерации. Оператором конкурса выступает АНО «Россия — страна возможностей», организационный партнер – Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК).
Главными целями проекта являются популяризация технологий искусственного интеллекта в России среди молодых специалистов и студентов, формирование ИТ-сообщества с фокусом на ИИ, а также создание решений на основе ИИ для бизнеса и государственного сектора в условиях новых вызовов.
На 2022 год запланировано проведение 25 региональных чемпионатов – индивидуальных онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат будет идти не менее 25 дней, всего за этот год в чемпионатах примут участие не менее 2 500 человек. Также в разных регионах России пройдут 8 окружных хакатонов – это гибридные соревнования регионов внутри федерального округа с единой турнирной таблицей. На каждый такой хакатон будут поставлены от 3 до 5 кейсовых задач.
Важной частью проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» станут образовательные лекции и мастер-классы.
Как отмечают организаторы, проект способен открыть бескрайние горизонты возможностей для участников, государства и бизнеса. Для конкурсантов – это механизм социального лифта, возможность получить денежные призы и гранты, найти единомышленников, испытать собственные силы, получить экспертную оценку и обратную связь от крупных участников IT-рынка, а также пройти образовательную программу от партнеров. Государство сейчас выступает одним из основных заказчиков на разработку и внедрение новых технологий. С помощью подобных проектов можно решить целый спектр задач. Отдельные, но не менее ключевые задачи бизнеса, могут решать партнёры проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Это рекрутинг специалистов в IT-сферах под готовые или новые проекты, возможность продвижения HR-бренда работодателя, обмен опытом в области инноваций и участие в стратегических сессиях, нетворкинге.
Первыми эстафету окружных хакатонов примут Хабаровск (27–29 мая) и Нижний Новгород (3-5 июня). Кстати, именно в Нижнем Новгороде в 2021 году прошёл первый хакатон по искусственному интеллекту