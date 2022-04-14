Пенза, 14 апреля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. В Пензе студента высшего учебного заведения оштрафовали за действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда.

Штраф

Установлено, что 23 марта молодой человек, являющийся студентом первого курса одного из местных вузов, нанес краской на фасадах и стенах зданий на улице Антонова в Пензе надписи, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России. Его действия были пресечены полицейскими. В отношении нарушителя составили административный протокол. На заседание суда студент не явился.

«Учитывая данные о личности виновного, отсутствие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств, характер и обстоятельства совершенного административного правонарушения, суд посчитал необходимым назначить Л. наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — уточняет пресс-служба суда.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензе задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Нарушитель сознался в содеянном.

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