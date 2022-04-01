Пенза, , 14:48 — REGNUM В Пензе задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ. Нарушитель сознался в содеянном, сообщает управление МВД России по Пензенской области.

Штраф Fas.gov.ru

В полицию Пензы поступила информация о том, что на фасад здания, расположенного на улице Антонова, нанесена надпись, направленная на дискредитацию использования Вооруженных сил России. Надпись была нанесена аэрозольной краской. Стражи правопорядка установили злоумышленника. Им оказался местный житель 2003 года рождения.

В отношении горожанина составлены два протокола об административных правонарушениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Артёме пресечена противоправная деятельность 28-летнего местного жителя, который на своей странице в соцсети разместил материал, направленный на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации.

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