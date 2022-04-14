Москва, 14 апреля, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Сбои в расчётах за российские энергоресурсы наблюдаются со стороны ряда западных стран, заявил 14 апреля президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

Владимир Путин «Банки из этих самых недружественных стран задерживают перевод платежей. Напомню, что уже поставлена задача перевести расчёты за энергоресурсы на национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро».

Президент отметил, что Москва добивается того, чтобы доля расчётов в национальных валютах в системе внешней торговли очень существенно выросла.

Важные шаги в этих направлениях уже сделаны, и ключевой задачей является подготовка к такому переходу российского рынка валют.

Необходимо, отметил президент, чтобы в конечном итоге любую иностранную валюту можно было без проблем обменять на российские рубли.