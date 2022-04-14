Саратов, 14 апреля, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Проведение акции «Бессмертный полк» в прежнем допандемийном режиме подтвердили в Саратовской области. Губернатор Валерий Радаев поручил во время шествия обеспечить все меры безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Бессмертный полк

Всего на территории Саратовской области проживает более 6,5 тыс. ветеранов, в том числе 330 инвалидов и участников войны. Глава региона подчеркнул, что отметить День Победы необходимо на самом высоком организационном уровне.

«Никаких формальностей. Особое отношение — к ветеранам, их семьям… Внимание надо уделить каждому, персонально поздравить и оказать всю необходимую поддержку», — добавил Радаев.

Также губернатор сделал акцент на патриотическом воспитании молодежи, которое в контексте информационных провокаций сверхактуально. Работа с молодыми людьми должна быть живой и креативной, ставку следует делать именно на проекты для молодежи, расширяя их спектр.

ИА REGNUM напоминает, 14 апреля организаторы «Бессмертного полка» сообщили, что в 2022 году шествие пройдёт в традиционном, очном формате.

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