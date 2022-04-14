Москва, , 13:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин пока не принял решения об участии в шествии «Бессмертный полк». Об этом 14 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин в колонне «Бессмертного полка» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пока президент ничего не говорил о своём решении», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля организаторы «Бессмертного полка» сообщили, что в 2022 году шествие пройдёт в традиционном, очном формате.

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