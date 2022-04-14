Богота, 14 апреля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. По меньшей мере одиннадцать человек погибли и более десяти ранены после схода оползня рядом с шахтёрским лагерем в Колумбии. При этом неустановленное число людей остаются пропавшими без вести, сообщает 14 апреля CNN.

Sascha Grabow Колумбия

По данным национальной группы по ликвидации стихийных бедствий, инцидент произошёл в департаменте Антиокия из-за сильного дождя, в результате которого склон был срезан ручьём.

При этом основная часть рабочих шахтёрского лагеря состояла из новичков, в связи с чем выжившие не могут точно сообщить о числе пропавших. В настоящее время поиски продолжаются, поэтому число погибших и пропавших может вырасти.

Напомним, что оползни являются частым явлением в Колумбии из-за проливных дождей и низкого качества строительства домов.

С приходом сезона дождей с 16 марта пострадали уже более 9000 человек по всей стране, а в начале февраля 15 человек погибли и 35 получили ранения в результате оползня в городе Перейра на западе страны.

Напомним, что в 2017 году по меньшей мере 254 человека погибли в результате оползней в южном городе Мокоа.