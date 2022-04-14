Хельсинки, , 17:30 — REGNUM Существует мнение, что Финляндия почти наверняка вступит в НАТО, передает 14 апреля SVT.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

13 апреля правительство Финляндии представило в парламент страны всеобъемлющий отчет, содержащий оценку ситуации в области безопасности в непосредственной близости страны на фоне последних событий на территории Восточной Европы.

В свою очередь политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон, который ознакомился с отчетом, считает, что документ можно рассматривать как положительное решение в вопросе вступления Финляндии в НАТО.

«Финляндия согласится вступить НАТО, и в результате Швеция сделает то же самое», — просто и коротко заявил журналист.

Напомним, главной темой отчета являлась позиция правительства Финляндии по поводу развития ситуации в области безопасности в случае вступления страны в НАТО.

«В отчете предельно четко сказано, что безопасность в регионе на Балтике будет сильнее, если Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО», — заявил Кнутсон.

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