Бухарест, 14 апреля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Правительство Румынии одобрило выделение 200 млн леев ($43 млн) на частичную реконструкцию крупнейшего регионального черноморского порта — Констанцы. Об этом 14 апреля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Флаг Румынии

Согласно официальной информации, речь, в первую очередь, идёт о вводе в эксплуатацию инфраструктуры портового железнодорожного транспорта. Предполагается, что в ближайшее время в порту будут восстановлены десять подъездных путей и проложены новые секции, соединяющие терминалы с магистральными линиями.

«Это позволит увеличить темпы работы и пропускную способность порта», — резюмировал премьер-министр Румынии Николае Чукэ.

Соответствующие средства будут предоставлены за счет государственного бюджета. Новая программа стартует 1 мая нынешнего года.