Рабочий посёлок Климово, Брянская область, 14 апреля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Два украинских вертолёта обстреляли Климово Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля в пресс-службе СК России.

(сс) Нацгвардія України Вертолет

Следствием установлено, что боевые вертолёты ВСУ, снабжённые тяжелым наступательным вооружением, незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации.

«Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области. В результате прямых попаданий и взрывов снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина посёлка, ранения различной степени тяжести получили семь человек, в том числе один малолетний ребёнок 2020 года рождения», — говорится в официальном сообщении.

По факту обстрела украинскими военнослужащими посёлка возбуждено уголовное дело.