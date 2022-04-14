Вашингтон, 14 апреля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден в ближайшее время не планирует новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 14 апреля сообщили в Белом доме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден заявил, что считает политику Путина в отношении Украины «геноцидом».

Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что слова Байдена не влияют на возможность мирных переговоров по ситуации на Украине.

Напомним, Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. При этом целью российской армии являются только военные объекты, тогда как украинские вооружённые формирования ежедневно обстреливают и убивают мирных граждан и используют их в качестве «живого щита».

Читайте также: МИД Китая дал совет Байдену после его слов о «геноциде» на Украине