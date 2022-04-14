Бишкек, 14 апреля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Кинотеатр «Бродвей», расположенный в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров столицы Киргизии «Asia Mall», отменил показ фильмов о событиях в Донбассе в рамках кинофестиваля «Время правды», передаёт «Sputnik Кыргызстан».

Drive2.ru Цензура

По словам президента русского культурного центра «Гармония» Александра Степанюка, отказ от демонстрации кинолент «Окраина», «Солнцепёк» и «Ополченочка» был вызван давлением со стороны действующих в Киргизии прозападных некоммерческих организаций.

«Они терроризировали кинотеатр: мол, если вы этого не сделаете, заберут франшизу у иностранных магазинов в торгово-развлекательном центре. Это пример беспрецедентной цензуры от тех, кто выступает за свободу слова, он парадоксален и возмутителен», — подчеркивает Степанюк.

Глава русского культурного центра отметил, что, несмотря на все попытки местных прозападных активистов сорвать мероприятие, показ фильмов о Донбассе в столице Киргизии обязательно состоится.

Напомним, что в Киргизии активно действует несколько сотен некоммерческих организаций, деятельность которых охватывает практически все сферы жизни страны, в том числе политики и безопасности. Подавляющая часть НКО Киргизии финансируются США и ЕС.

Также американские власти и подконтрольные им организации предоставляют киргизстанским СМИ и НПО многомиллионные гранты на ведение антироссийской пропаганды и выступления против участия Киргизии в Евразийском экономическом союзе и Организации Договора о коллективной безопасности.