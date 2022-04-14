Ростов-на-Дону, 14 апреля, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Ростовский лакокрасочный завод «Эмпилс» готов вытеснить импортные аналоги на российском рынке. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Www.ank72.ru/ Импортозамещение

В 2021 году на предприятии был реализован инвестиционный проект стоимостью более 450 млн рублей. Модернизация существующих производственных мощностей позволила на треть увеличить производительность труда и сократить внутризаводские издержки. По итогам 2021 года компанией было отгружено около 46 тыс. тонн продукции. Производственные мощности планируется увеличить.

Предприятие, занимающееся выпуском промышленных и декоративных покрытий строительно-ремонтного назначения, включено в перечень системообразующих организаций Ростовской области. Практически вся работа автоматизирована.

Руководство заверило, что «негативных выбросов, которые могут сказаться на экологии донского региона, на заводе нет».

ИА REGNUM напоминает, что ранее завод «Эмпилс» уличили в массовых нарушениях, в том числе в области охраны атмосферного воздуха. Предприятие также складировало отходы производства IV класса опасности ненадлежащим образом. По результатам расследования юридическое и должностное лица предприятия привлечены к административной ответственности. Сумма наложенного штрафа составила 350 тыс. рублей.