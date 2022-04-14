Алжир, 14 апреля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун провел переговоры с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Об этом 14 апреля сообщает официальное алжирское информационное агентство Algerie Presse Service.

Иван Шилов ИА REGNUM Алжир

По данным журналистов, во встрече также принял участие глава МИД Алжира Рамтан Ламамра. Встреча продлилась несколько часов.

Подробности переговоров не сообщаются.

По предварительным данным, в ходе встречи обсуждалась нормализация отношений между Францией и Алжиром, а также возможность поставок алжирских энергоносителей на французских рынок.