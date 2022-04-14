Климовский район, Брянская область, 14 апреля, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Два жилых дома повреждены 14 апреля при обстреле Климово в Брянской области, сообщил 14 апреля губернатор Александр Богомаз.

Mos03.ru Скорая помощь

По словам главы региона, обстрел провели ВС Украины.

«В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор в телеграм-канале.

Правительство региона окажет всю необходимую помощь пострадавшим.