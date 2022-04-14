Рига, 14 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум.

НАТО

С 18 апреля по 27 мая нынешнего года в Латвии пройдет месячник военной подготовки Namejs 2022, в котором объединены несколько международных учений — Defender Europe, Knight Legion, Swift Response и Summer Shield. Об этом сообщил латвийский портал bb. lv.

Общая цель весенних учений Namejs 2022 — улучшить взаимодействие военных Латвии и расположенных в стране подразделений НАТО для решения оборонных задач, включая практическую подготовку командного состава альянса, проведение совместных тактических полевых учений с боевой стрельбой и развитием оборонного приграничного сотрудничества.

Для участия в первом этапе учений Namejs 2022 в Латвию прибудут воинские части из США, Чехии, Польши, Великобритании, Литвы и Эстонии. Общее количество военных НАТО на весеннем этапе учений составит около 3 000 человек, большая часть из них будет участвовать во всех этапах учений.

Сообщается также, что частью такого месячника станут крупнейшие в соседней Эстонии учения Hedgehog, которые пройдут в мае 2022 года и участие в которых примут как подразделения НАТО, так и Латвии.