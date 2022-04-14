Брянск, 14 апреля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. С территории Украины обстрелян пограничный пункт в Брянской области. Об этом 14 апреля сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

По информации ФСБ, обстрелян пункт пропуска «Новые Юрковичи» в Брянской области. Стрельба велась с территории Украины. Оказались повреждены два автомобиля, принадлежавшие беженцам.

Ранее в социальных сетях распространили видеоролик с пункта пропуска, в котором один из пограничников показал последствия обстрела – повреждена крыша навеса, легковой автомобиль и микроавтобус. Автор видео уточнил, огонь вёлся на протяжении 40 минут, противник применил миномёт калибром 120 мм. Пограничник отметил, что пострадавших в результате обстрела нет.