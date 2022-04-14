Москва, 14 апреля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Правительство РФ выделит 19,5 млрд рублей на возврат пассажирам стоимости билетов на маршруты, отменённые из-за санкций. Об этом в ходе совещания с правительством РФ заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Сегодня по поручению президента выделим российским авиакомпаниям 19,5 млрд рублей, субсидии пойдут на возврат пассажирам стоимости билетов по маршрутам, которые были отменены из-за внешних ограничений», — сказал Мишустин.

По его словам, подобная поддержка поможет авиакомпаниям сберечь собственные оборотные средства, в результате чего у них будут финансовые ресурсы для обеспечения безопасности полетов и поддержания летной годности воздушных судов.