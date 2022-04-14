Климовский район, Брянская область, 14 апреля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Погранпереход в Брянской области обстрелян с территории Украины, пострадавших нет.

U.S. Marine Corps Артиллерийский обстрел

Под артобстрел попал пункт пропуска Новые Юрковичи – Сеньковка. Повреждено два автомобиля, на которых передвигались беженцы, пострадавших среди них нет, сообщает РИА Новости 14 апреля со ссылкой на ФСБ России.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе действует жёлтый уровень террористической опасности.