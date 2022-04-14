Каир, 14 апреля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. В Каире прошла встреча представителей Палаты представителей (парламента) и Верховного совета Ливии, посвящённая урегулированию внутриполитического кризиса в стране. Об этом 14 апреля сообщает Al-Arabi-al-Jadid.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

По данным журналистов, участники мероприятия обсудили вопросы, касающиеся мирного сосуществования между двумя альтернативными правительствами страны, а также скорейшее проведение президентских выборов.

Отмечается, что 13 апреля в Каире также встретились официальный посланник ООН в Ливии Стефани Уильямс и глава внешней разведки Египта Аббас Камель. В ходе встречи Уильямс заявила, что Ливия нуждается в новом демократически-избранном главе государства и не переживёт очередного «переходного периода».