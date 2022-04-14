Таллин, , 13:39 — REGNUM В мае нынешнего года в Эстонии заметно снизится количество бесплатных ПЦР-тестов на наличие коронавируса, закроется государственное онлайн-приложение HOIA, изменится порядок проведения мониторинга инфекционного заболевания.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Об этом сообщила пресс-служба Департамента здоровья Эстонии. По словам исполняющей обязанности генерального директора департамента Мари-Анне Хярма, необходимость в масштабном ПЦР-тестировании сократилась, а для мониторинга можно использовать альтернативные решения. Например, выборочное тестирование или анализ сточных вод.

В то же время сохранится бесплатное тестирование на коронавирус пожилых и людей из групп риска, чтобы спрогнозировать нагрузку на систему здравоохранения и при необходимости создавать дополнительные койко-места в больницах. Тестирование для таких лиц будет по-прежнему доступно в пунктах тестирования и при помощи мобильных бригад.

Всем другим Департамент здоровья Эстонии предлагает в случае подозрения на заболевание обратиться к коммерческим ПЦР-тестам.

Также сообщается, что с мая 2022 года Департамент здоровья больше не будет публиковать ежедневные сводки об инфицированных и нуждающихся в стационарном лечении из-за коронавируса.