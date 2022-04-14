Бишкек, , 13:38 — REGNUM Парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в столице Киргизии в этом году не состоится. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Причины, по которым власти страны решили отменить Парад Победы, в Минобороны не озвучили.

В военном ведомстве рассказали о том, что 9 мая на площади «Победы» в Бишкеке пройдет митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Также состоится шествие «Бессмертного полка» и церемония возложения венков к «Вечному огню» с участием ветеранов и тружеников тыла, представителей ветеранских организаций, военно-дипломатического корпуса зарубежных государств, жителей и гостей киргизской столицы.