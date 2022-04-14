Бишкек, 14 апреля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне в столице Киргизии в этом году не состоится. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Причины, по которым власти страны решили отменить Парад Победы, в минобороны не озвучили.

В военном ведомстве рассказали о том, что 9 мая на площади Победы в Бишкеке пройдет митинг-реквием, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Также состоится шествие Бессмертного полка и церемония возложения венков к Вечному огню с участием ветеранов и тружеников тыла, представителей ветеранских организаций, военно-дипломатического корпуса зарубежных государств, жителей и гостей киргизской столицы.