Минск, , 13:35 — REGNUM Стратегический план по столкновению между Россией и Украиной фактически осуществили Соединённые Штаты, при этом также спровоцировавшие в Европе новый конфликт. Об этом 14 апреля заявил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Минск. Белоруссия (с) ИА REGNUM

«На основе анализа реальных действий и заявлений о планах коллективного Запада можно сделать вывод, что США фактически осуществили свой стратегический план по столкновению Москвы и Киева, спровоцировали новый вооруженный конфликт в Европе, оставаясь при этом в стороне», — сказал он в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

Также Вольфович отметил, что на сегодняшний день спецоперация Вооруженных сил (ВС) России по денацификации Украины является «наиболее весомым фактором, влияющим на военно-политическую обстановку в регионе».

При этом госсекретарь белорусского Совбеза добавил, что следующим шагом стало введение странами Запада жестких санкций в отношении России и Белоруссии для «устранения сильного конкурента на международной арене».

«Основным игроком в этой партии, конечно, является Вашингтон, он сразу зашел с козырей, стремясь вытеснить Россию из европейской и мировой систем финансовых и торгово-экономических связей, а заодно инициировал экспроприацию ее активов за рубежом», — указал он.

В то же время Вольфович подчеркнул, что Россия смогла выдержать удар и сделать ответный ход, а механизмы глобализации могут привести «к обратному эффекту санкционной политики Запада, особенно в вопросе закупок российского углеводородного сырья».

Кроме того, госсекретарь белорусского Совбеза отметил, что в течение ближайшего времени США с союзниками, по его мнению, будут усиливать санкции и формировать вокруг России пояс недружественных государств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вредоносная деятельность в отношении России в киберпространстве ведётся в том числе с территории США.