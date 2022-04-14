Москва, 14 апреля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Москва считает, что Белоруссия была бы прекрасным местом для продолжения российско-украинских переговоров, заявил 14 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«С нашей точки зрения Белоруссия была бы, конечно, прекрасным местом для проведения переговоров, но вы знаете, что для этого еще нужна точка зрения украинской стороны», — сказал он журналистам.

Вместе с тем он добавил, что по проведению переговоров в очном формате на данный момент нет предложений.