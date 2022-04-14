Донецк, , 13:22 — REGNUM Украинские вооруженные формирования вновь подвергли артиллерийскому обстрелу Петровский район Донецка. Об этом 14 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Отмечается, что обстрел Петровского района Донецка был зафиксирован в 12:49 (совпадает с мск) и в ход него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что орденом Мужества награждён сержант Росгвардии Тимур Тонтоев из Бурятии за героические действия в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.