Москва, 14 апреля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. О возгорании, произошедшем на крейсере «Москва», доложили президенту России Владимиру Путину. Об этом 14 апреля сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Пескова, Путину доложено о ситуации с крейсером «Москва» Черноморского флота. Пресс-секретарь уточнил, что доклад сделан по линии Министерства обороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, крейсер «Москва» получил серьёзные повреждения в результате пожара и взрыва.